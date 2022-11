Vorverkauf für die cresc… Biennale hat begonnen

Unter dem Titel „MeWe“ soll bei der diesjährigen crec…Biennale das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft in einer Vielfalt aktueller Musikspielarten erforscht werden. Am Dienstag hat der Vorverkauf gestartet.

Für die vom 17. bis zum 25. Februar 2023 laufende cresc… Biennale für aktuelle Musik ist der Vorverkauf am Dienstag gestartet. Das Motto „MeWe“ bezieht sich auf ein spontan entstandenes Kurz-Gedicht von Muhammad Ali. „Das Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft, das Muhammad Ali bereits vor 46 Jahren messerscharf auf den Punkt gebracht hat, führte uns die Pandemie in kaum erwarteter Heftigkeit vor Augen“, sagt der Künstlerische Manager und Geschäftsführer des Ensemble Modern, Christian Fausch. Von dem ausgehend, greife cresc… 2023 einzelne Konstellationen des „MeWe“ exemplarisch auf, mache sie künstlerisch fruchtbar und verdeutliche damit, welch kreatives Potenzial im konstruktiven Miteinander liegen könnte.Auch im Zeichen der Interaktion sollen sich Stile, Erfahrungen, Orte und Kulturen begegnen, damit aus einem ‚Ich‘ ein ‚Wir‘ werden kann, erklärt hr-Musikchef und Orchestermanager Michael Traub. Zeitgenössische Musik soll auf Sci-Fi-Funk und Afro-Beat treffen, Island auf Westafrika und Klangkunst auf Kochkunst. Auch Uraufführungen zum Thema wird es geben.Das Festival wird ausgerichtet vom hr-Sinfonieorchester und dem Ensemble Modern. Außerdem mit dabei sind unter anderem geben von der hr-Bigband, vom IEMA-Ensemble 2022/23, der Frankfurter freitagsküche und anderen internationalen Interpreten.Die Konzertorte verteilen sich auf den hr-Sendesaal, das hr-Fernsehstudio I, die hr-Goldhalle, das Künstler*innenhaus Mousonturm, das Frankfurt LAB, das Capitol in Offenbach und die Darmstädter Centralstation.>> Weitere Informationen und Tickets unter www.cresc-biennale.de und www.hr-ticketcenter.de sowie an anderen Verkaufsstellen. Die Preise liegen zwischen 16 und 30 Euro, ermäßigt gibt es sie für 11,50 Euro.