Von Krautrock bis Afrobeat

Mit dem Konzert des Julian Lage Trios im April begann Jazz Montez nach längerer Pause, auch wieder Konzerte in ihrer Homebase unter der Honsellbrücke zu veranstalten. Jetzt kommt die Band Fazer in den Kunstverein Familie Montez. Das JOURNAL FRANKFURT verlost Tickets.

„Jazz Montez“ ist zurück im Kunstverein und präsentiert am Samstag, den 28. Mai, um 21 Uhr Fazer im Gewölbe unter der Honsellbrücke. „Jazz als einzige Genrezuschreibung, um sich der Musik von Fazer zu nähern, reicht nicht aus. Die Ästhetik der Münchener Band ist von unterschiedlichsten Einflüssen geprägt“, heißt es dazu in der Ankündigung. „Diese Einflüsse reichen von der experimentellen Popmusik von Talk Talk über den Afrobeat eines Fela Kuti, den Krautrock von Can bis hin zum Dub-Techno von Rhythm & Sound.“Das klingt tatsächlich nach einer interessanten Mischung. Im Januar kam ihr neues Album „Plex“ (auf City Slang) heraus. Der Journalisten-Kollege Matthias Scherer vom Bayerischen Rundfunk schrieb dazu: „Luftig, treibend, und clubtauglich – so klingt Jazz made by Fazer.“ Zu finden ist dieser Sound, der in mehreren Welten stattfindet, unter anderem auf der Spotify-Playlist „21st Century Jazz“.