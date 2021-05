Hessen wie gedruckt

Was ist unser Bundesland? Schön auf jeden Fall, abwechslungsreich ganz bestimmt. Naturnah, auch gut, sportlich sowieso, Kunst gibt’s natürlich ebenfalls. Chefredakteur Bastian Fiebig stellt die neue Ausgabe FREIZEIT IN HESSEN vor.

FREIZEIT IN HESSEN ist keine Eintagsfliege, sondern bereits seit vielen Jahren in immer neuen Auflagen zu haben und diesmal hat sich die Redaktion wieder besonders tief ins Thema gegraben, um neue Facetten zu sichten, neue Ziele zu entdecken und neue Touren zu entwickeln. Ein Aspekt steht dabei im Vordergrund, nämlich Urlaub „ums Eck“.



Also beinahe Zuhause. Aber eben nur fast, denn selbst wenn der Weg ins Feriendomizil eigentlich viel zu kurz und somit nahezu unheimlich entspannend ist, fühlt man sich am Edersee, im Odenwald oder im Vogelsberg definitiv wie im Land „Weit-Weit-Weg“. Die meisten guten Adressen und Tipps in diesem Heft wurden somit durch interessante Übernachtungstipps ergänzt und die passende Rubrik ordentlich aufgestockt.



Klar, die Corona-Pandemie hat dem Thema ordentlich Schub gegeben, doch das Redaktionsteam weiß nicht erst seit 2020, dass etwa Urlaub auf dem Bauernhof oder ein Wellness-Wochenende sogar in der eigenen Stadt Wunder wirken kann: Genervte lächeln wieder, Müde werden munter, Familien streiten nicht mehr und Gestresste haben wieder Spaß an der Arbeit – und das ganz ohne Halleluja!



Im Ernst: Es gibt so viel zu entdecken, dass die Redaktion leider wieder einen großen Filter anlegen musste, um das Beste aus dem großen Teich der Möglichkeiten herauszufischen. Dabei wurde auch mal über den Tellerrand geschaut, also ein paar Meter über die Landesgrenze oder die andere Rheinseite gewagt – diese Tipps waren einfach zu verführerisch. Das gibt’s nun alles am Kiosk oder im Buchhandel – im taufrischen FREIZEIT IN HESSEN!