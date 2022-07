Perfekt, aber ungewiss

Das English Theatre fürchtet um seinen Standort, da Ende des Jahres der Mietvertrag ausläuft. Trotzdem zeigt sich das Haus hoffnungsvoll und optimistisch für die kommende Spielzeit.

„The Present is Tense, the Future Perfect“, lautet das Spielzeitmotto 22/23 im English Theatre (ETF), doch im Haus selbst ist die Zukunft derzeit eher ungewiss. Bereits seit längerem ist klar, dass der Mietvertrag mit der Commerzbank am 31. Dezember 2022 endet. Die Commerzbank, die einst Eigentümer des Galileo-Turms war, ist nun selbst Mieter des Gebäudes und vermietet die Räumlichkeiten an das ETF zur Untermiete. Am 23. Juni habe das Haus plötzlich die Aufforderung der Commerzbank erhalten, bis zum Jahresende aus den Räumlichkeiten auszuziehen.



Mit dem neuen Eigentümer des Gallileo-Turms, Capitaland, sei das Haus seit rund zwei Jahren in „guten Gesprächen“, bei denen „klare Signale“ seitens Capitaland für ein Interesse an einem Fortbestand des ETF gesendet würden. Der neue Eigentümer könne jedoch keinen neuen Vertrag mit dem ETF schließen, solange die Commerzbank weiterhin Mieter ist; der Vertrag laufe noch bis Anfang 2024. Dazwischen würde jedoch noch ein ganzes Jahr liegen.



„Einen Umzug kann sich das ETF gar nicht vorstellen! Wohin denn? Es gibt in Frankfurt keine freien Spielstätten“ sagt Intendant Daniel Nicolai. Die Produktionen seien zu aufwendig, um beispielsweise in einem Zirkuszelt zu spielen. „Die beste – von uns immer angestrebte Lösung – ist im Gallileo-Turm zu bleiben, auch wenn unser Hauptsponsor, die Commerzbank, das Gebäude verlässt“, erklärt Nicolai. In Kürze wollen sich alle drei Beteiligten zusammensetzen. Nicolai schlägt vor, im kommenden Jahr eine Lösung in Etappen zu finden, sprich: einen kurzen Vertrag vom 1. Januar bis 21. Juli 2022, um die kommende Spielzeit abzudecken.



Diese ist natürlich bereits geplant und soll am 16. September mit dem mehrfach verschobenen Stück „Secret Life of Humans“ beginnen; einem Stück über die Historie der Menschheit. Vom 12. November bis 3. April soll es dann weitergehen mit dem Musical „Sister Act“ in einer Neuinszenierung von Regisseur Ewan Jones. Vom 14. April bis 16. Juni präsentiert das ETF Moira Buffinis gesellschaftskritische Satire „Manor“. Direkt im Anschluss, vom 16. Juni bis 21. Juli, soll dann die Europapremiere der romantischen Komödie „Now and Then“ von Sean Grennan gezeigt werden. Das Education Departement des English Theatres präsentiert in dieser Spielzeit „Malala. A Girl with a Book“, ein Stück über die wohl jüngste Menschenrechtsaktivistin.