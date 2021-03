Frohlocken in der Pandemie

Die Veranstalter:innen werden nicht müde, sich Konzepte zu überlegen, wie sich – auch wieder vor Publikum – Konzerte realisieren lassen. „Kein Ende in Sicht, aber ,Endlich Open-Air’“ heißt die Nachricht aus Darmstadt, wo ab 31. Juli sechs Auftritte stattfinden sollen.

Der Centralstation in Darmstadt geht es nicht anders als allen anderen Kulturstätten auch. Schaut man auf die Webseite findet man da bei den Terminen wahlweise die Vermerke „Verlegt“ oder „Abgesagt“. Schon im vergangenen Jahr überraschten die Darmstädter mit ihrer sommerlichen Konzertreihe „Von 0 auf 100“ und nahmen die Herausforderung an, zu Pandemie-Bedingungen und unter Einhaltung der Hygieneregeln Konzerte für hundert Besucher:innen anzubieten. Jetzt kündigen sie für den Sommer 2021 unter dem Motto „Kein Ende in Sicht, aber ,Endlich Open-Air’“ sechs Termine im Zeitraum vom 31. Juli bis 8. August an. Der Vorverkauf läuft bereits.„Das ,Endlich Open-Air’ trotzt der Pandemie und präsentiert Konzertkultur auf dem Messplatz in Darmstadt. Acht Tage voller pandemiekonformer Veranstaltungen, mit dem Zie,l Musik zurück auf die Bühne zu bringen und einen kulturellen Lichtblick zu schaffen. Helge Schneider, Joy Denalane (Foto), Muff Potter, MINE, Joris, Altin Gün und drei weitere, noch geheime Headliner haben für den Zeitraum vom 30. Juli bis 8. August 2021 bereits zugesagt“, heißt es in einer Presserklärung aus dem Büro der Centralstation. „Bei kulturellen Angeboten handelt es sich um elementare Bedürfnisse und identifikationsstiftende Erfahrungen – nicht nur für einzelne Bürger:innen, sondern auch für die komplette Stadt. Aus diesem Grund hat Oberbürgermeister Jochen Partsch in gemeinsamen Krisengesprächen mit der Darmstädter Kulturszene im vergangenen Jahr verschiedene Ideen entwickelt, unter anderem auch ein großes, pandemiegerechtes Musikfestival auf dem Darmstädter Messplatz. Ziel ist es, zusammen mit den Kulturveranstalter:innen in die Zukunft zu blicken, kulturelles Leben in Darmstadt weiterhin zu ermöglichen und bestehende Institutionen zu erhalten. Das Endlich Open-Air möchte deshalb neue Wege bestreiten, um in schwierigen Zeiten durch gemeinsame Expertise etwas Neues zu schaffen und gleichzeitig die Infrastruktur für das Veranstaltungswesen in Darmstadt zu erhalten“, heißt es da weiter.Das Endlich Open-Air ist die konsequente Fortführung der Anstrengungen der drei kooperierenden Veranstaltenden 806qm, Bedroomdisco und Centralstation. Seit nunmehr einem Jahr arbeiten die Köpfe hinter dem Open-Air bereits an Projekten, wie der Veranstaltungsreihe „Von 0 auf 100“, dem Engagement für die weltweite Initiative „United We Stream“ oder der Sichtbarkeits- und Vernetzungskampagne „#kulturgesichter06151“. Mit dem „Endlich Open-Air“ werden nun die gesammelten Erfahrungen genutzt, um Kultur zurück ins Leben der Region zu bringen. „Hierfür wurde mit dem Messplatz ein Standort gefunden, auf dem eine Open-Air-Reihe auch bei anhaltenden pandemischen Auswirkungen unter speziellen Rahmenbedingungen durchgeführt werden kann“, lässt das Triumvirat verlauten. „Neben seiner Größe bietet der Messplatz auch in Bezug auf die vorhandene Infrastruktur hervorragende Voraussetzungen, die es den Veranstalter:innen erlauben, abhängig von den aktuell geltenden Bestimmungen, individuelle Bereiche für Zuschauer*innen zu definieren und Laufwege regelkonform zu leiten.“>> Alle Infos finden Sie unter www.endlichopenair.de