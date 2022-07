Musik im Metzlerpark und im Museum

Mit „EOS Air“ startet am Wochenende eine vierwöchige Veranstaltungsreihe, die DJ-Sets, Sound-Installationen und Performances in den Metzlerpark bringt. Parallel dazu finden auch Veranstaltungen im Museum Angewandte Kunst statt.

In den kommenden Wochen wird es musikalisch im Metzlerpark: In Kooperation mit dem Museum Angewandte Kunst veranstaltet EOS Radio, ein unabhängiges Webradio aus Frankfurt, eine Reihe, mit der lokale wie internationale DJs und Musiker zusammengebracht werden sollen. Im Mittelpunkt soll eine Pop-up-Plattform im Metzlerpark stehen, doch auch im angrenzenden Museum Angewandte Kunst sind mehrere Sonderveranstaltungen geplant.Auftakt ist am Freitag, 22. Juli, um 16 Uhr. Von da an wird immer freitags und samstags, vier Wochen lang, der Metzlerpark bespielt. Das Programm umfasst DJ- und Live-Sets, Sound-Installationen sowie audiovisuelle Performances und soll so die verschiedenen Genre der elektronischen Clubmusik verbinden. Mit dabei sind unter anderem Künstlerinnen und Künstler wie Bonaventure, DJ Slyngshot, Jessica Ekomane, object blue & Natalia Podgórska, Paramida und Vivian Koch.Die Reihe endet am 13. August mit einer Clubnacht im Museum. Ab 22 Uhr sind Auftritte von Zoë Mc Pherson (live), Bloomfeld und Lee Gamble geplant. Bereits im Vorfeld wird es ab 20 Uhr Speisen und Getränke von Caique Tizzi geben. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Das Programm wird parallel dazu jeweils auch über eosradio.de live übertragen. Weitere Infos gibt es hier.