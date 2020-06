Freilichtfestival findet statt

Die Dramatische Bühne lädt auch in diesem schwierigen Jahr wieder zum Freilichtfestival im Grüneburgpark ein. Unter Sicherheitsmaßnahmen werden im Juli und August an 45 Tagen unterschiedliche klassische Stücke gezeigt.

„Die Zeit für Narrengelächter, Zaubergesänge und Pösseley ist wieder gekommen“, ließ die Dramatische Bühne am Montag verlauten. Anders als viele andere Veranstaltungen wird das Freilichtfestival vom 17. Juli bis zum 30. August – wie in den Jahren zuvor – im Grüneburgpark stattfinden. In diesem Zeitraum wird täglich eines von 15 unterschiedlichen Stücken gezeigt. Dabei werde man alles tun, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu schützen. Die dazu nötigen Maßnahmen wollen die Veranstalterinnen und Veranstalter im Laufe der Woche auf ihrer Webseite veröffentlichen.„Unter sicheren Bedingungen wollen wir in diesem schwierigen Sommer eine kleine Insel der Lebensfreude schaffen“, so die Veranstalterinnen und Veranstalter. Aufgeführt werden unter anderem Faust, das Parfum, Macbeth, Romeo und Julia, Shakespeare in Love, ein Sommernachtstraum sowie die Leiden des Jungen Werther, Hamlet und Amadeus. Wer möchte, kann die Dramatische Bühne unter Startnext.com unterstützen.