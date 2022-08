Eine neue, transnationale Klangsprache

Auch am letzten „Holidays“-Wochenende vor dem Kunstverein Familie Montez gibt es nochmal echte Highlights zu erleben. So sind am Freitag Derya Yıldırım & Grup Şimşek zu Gast und präsentieren traditionelle anatolische Lieder und eigene Songs in einem epochenübergreifenden Sound.