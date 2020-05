Keine Vorstellungen in dieser Saison

Seit dem 13. März finden in Oper, Schauspiel und im Mousonturm keine Vorstellungen mehr statt. Da die Bundes- und Landesregierung Großveranstaltungen bis Ende August untersagt hat, bleiben die Häuser den gesamten Sommer geschlossen.

Wegen der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Beschluss der Bundes- und Landesregierung bis Ende August keine Großveranstaltungen zuzulassen, bleiben die Städtischen Bühnen und der Mousonturm weiterhin geschlossen. In dieser Saison, also über den Sommer hinweg, werden keine Vorstellungen stattfinden; das gab die Stadt am Mittwochnachmittag bekannt. Ob die Open Air-Sommerkonzerte des Mousonturms im Palmengarten, wie die Musikveranstaltung „Summer in the City“ vom 21. Juli bis 25. August, gegebenenfalls in einer den behördlichen Vorgaben angepassten Form stattfinden können, sei noch nicht endgültig entschieden.



„Die Absage der Vorstellungen in der laufenden Saison schmerzt sehr. In den Programmen der Institutionen steckt oft eine jahrelange Vorbereitung und die Intendanten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten bis zuletzt gehofft, den Spielbetrieb zeitnah wieder aufnehmen zu können“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Aktuell sei aber auch unter Berücksichtigung von Schutz- und Hygienemaßnahmen kein sorgloser Ablauf in den Häusern möglich, so Hartwig. Die derzeit geltenden Reisebeschränkungen verhinderten zudem die An- und Rückreise vieler eingeladener Künstlerinnen und Künstler. Die Abstandsregelungen führten zu stark verkleinerten Zuschauerkapazitäten und zu künstlerischen Beeinträchtigungen bei den vorgesehenen Vorstellungen.



Rückerstattung der Tickets



Eintrittskarten für Veranstaltungen der Städtischen Bühnen, die zwischen dem 13. März und dem 20. April stattgefunden hätten, können zurückgegeben werden. Bei Veranstaltungen ab dem 20. März bis zum Ende der Spielzeit könne die Rückerstattung nur in Form eines Gutscheins erfolgen. Für den Mousonturm gilt: Karten für verschobene Konzerte, Lesungen und Vorstellungen mit bereits bestätigtem neuen Termin behalten ihre Gültigkeit. Karten für abgesagte Veranstaltungen erstattet der Mousonturm automatisch.

Für die Zeit ohne Veranstaltungen verfügen Oper, Schauspiel und Mousonturm über ein digitales Angebot mit Wohnzimmerkonzerten, Talkrunden und „Quarantäne-Theater“. Die unterschiedlichen Formate finden sich auf den Webseiten der jeweiligen Einrichtung.