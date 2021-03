Die hessischen Museen und Zoos dürfen wieder öffnen – zumindest unter bestimmten Vorraussetzungen. Eine hessenweite Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100, Terminvereinbarungen und eine Erfassung der Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher sind obligatorisch.

Die Schließungen der Kultureinrichtungen im Zuge des Corona-Lockdowns hatten immer wieder für Unverständnis gesorgt, böten doch gerade, so kritische Stimmen, die Museen mit ihren meist weitläufigen Räumen und ohnehin gut durchdachten Sicherheitssystemen ausreichend Möglichkeiten für ein funktionierendes Hygienekonzept. Nun sei es drum, die Pandemie ist noch längst nicht beendet, doch Kulturfreundinnen und -freunde können, mit etwas Glück, aufatmen. Mit den am Mittwoch von Bund und Ländern, trotz grundsätzlich verlängertem Lockdown, beschlossenen schrittweisen Öffnungen, erhalten zumindest einige der Kultureinrichtungen eine vorläufige Perspektive.



Ab dem 8. März dürfen die Museen und Zoos wieder öffnen – vorausgesetzt, der Inzidenzwert liegt hessenweit unter 100. „Es ist ein gutes Zeichen, dass als Ergebnis der Bund-Länder-Beschlüsse nun endlich auch die Wiedereröffnung der Museen, des Institutes für Stadtgeschichte und des Zoos in der nächsten Woche möglich ist“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Donnerstag. „Dafür haben sich alle Vertreter von Kunst und Kultur intensiv bemüht; der gemeinsame Einsatz hat sich gelohnt.“



Sie stehe aktuell mit den Museen und dem Zoo in Kontakt, gemeinsam prüfe man, wie sich die Vorgaben des Landes zeitnah umsetzen lassen. Die Institutionen müssen unter anderem die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erfassen; außerdem ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. „Es wird sicherlich nicht bei allen Häusern gleich schnell gelingen und auch Auswirkungen auf die verfügbaren Besucherkontingente haben“, so Hartwig, „aber was zählt ist, dass die Kultur bei den Lockerungen berücksichtigt wurde. Wir haben gute und erprobte Hygienekonzepte und werden verantwortungsvoll mit der Situation umgehen.“



Wann genau die städtischen Museen, das Institut für Stadtgeschichte und der Zoo wieder öffnen, soll in den kommenden Tagen über die Webseiten der Institutionen kommuniziert werden. Bezüglich der Museen, Schlösser und Gärten des Landes hat Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen) bereits bekanntgegeben, dass eine Öffnung ab dem 12. März angestrebt werde, um den Häusern einige Tage Vorbereitungszeit auf die einzuhaltenden Regeln zu geben. Dann aber können das Hessische Landesmuseum Darmstadt, das Museum Wiesbaden, die Museumslandschaft Hessen-Kassel, die Staatlichen Schlösser und Gärten sowie das beim Landesamt für Denkmalpflege angesiedelte Archäologische Landesmuseum (Saalburg und Keltenwelt am Glauberg) wieder besucht werden.