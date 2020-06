Inspiriert von einem anarchistischen Denker

Mit der Vernissage am Freitag eröffnet Christine Fiebig ihre Ausstellung

„Mon âme a fixé son séjour entre les ailes d’une hirondelle” im Gallusviertel. Bilder voller Sehnsüchte und Überzeugungen – zwischen den Flügeln einer Schwalbe.

Coeurderoy beschreibt seine Ideen und seine eigene seelische Verfassung oft in Naturbildern. Darin verstehe ich ihn unmittelbar, weil ich in meiner Arbeit auch so vorgehe. Um zu beschreiben, wie er sein Leben als Flüchtling erlebt, als nicht zugehörig und ewig heimatlos, wählt er das Bild der Schwalbe. Seine Seele lebt zwischen den Flügeln einer Schwalbe. Dieses Bild hat mir so gefallen, dass ich es zum Titel der Ausstellung gemacht habe: „Mon âme a fixé son séjour entre les ailes d´une hirondelle.“Ernest Coeurderoy wurde in Tonnerre im Burgund geboren, wo auch meine französische Familie seit Generationen lebt. 2015 wurde sein Geburtshaus zum Kulturzentrum. Da wurde ich neugierig, habe mir seine Texte besorgt und gelesen. Seine Tagebücher sind für mich so spannend, weil sie die französische Geschichte um 1848 aus der Sicht eines Anarchisten, Verbannten und Künstlers erzählen.Coeurderoy hat sein Leben lang für große Ideen gekämpft, für die wir auch heute noch kämpfen. Ich mache keine politische Kunst, aber ich teile seine Sehnsucht und Überzeugungen und weiß, dass viele Menschen, die hier und heute mit uns in Deutschland leben, seine Flüchtlingsgeschichte und sein Leid teilen.Ich versuche das für mich Wesentliche zu erfassen und in reduzierter Form auf Papier zu bringen. Als Zeichnerin schaue ich genau hin und bin glücklich, wenn mein Strich nicht nur genau beschreibt, was ich sehe, sondern die Dinge auch lebendig macht.Die Natur mit all ihren überraschenden Formen ist wie eine Sprache, die ich lerne und übe. Mein Zeichenblock ist also so etwas wie ein Vokabelheft. Natürlich könnte ich auch aus Büchern abzeichnen oder meine Vorstellungskraft nutzen – aber die Natur selbst ist immer origineller und komplexer als alles, was ich mir ausdenken könnte.Der künstlerische und interdisziplinäre Dialog mit anderen Kreativen gehört schon seit Jahren zu meiner Arbeit. Die Kontaktsperre wegen Covid-19 war eine ideale Gelegenheit, das in größerem Stil und außerhalb der Ausstellungsräume auszuprobieren. Insgesamt sechzehn Künstler*innen waren beteiligt und das Ergebnis wird Ende des Jahres in der Heussenstamm Galerie zu sehen sein. Dass bildende Künstler*innen zusammenarbeiten, ist sehr selten. Aber wenn es gelingt, dann ist es wie in einer guten Band zu spielen: Man lernt voneinander, schaut sich gegenseitig zu und inspiriert sich.