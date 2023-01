Schirn feiert über 100 000 Besucher mit verlängerten Öffnungszeiten

Über 100 000 Besucherinnen und Besucher lockte die Ausstellung „Chagall. Welt in Aufruhr“ bereits in die Schirn Kunsthalle. Wegen des großen Interesses werden deshalb ab dem 13. Januar die Öffnungszeiten verlängert.

Die Ausstellung „Chagall. Welt in Aufruhr“ in der Schirn Kunsthalle kommt offenbar gut an. Seit der Eröffnung am 4. November vergangenen Jahres haben laut Schirn bereits mehr als 100 000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung angesehen. Die begleitenden Bildungs- und Vermittlungsangebote wie beispielsweise der Katalog sowie die Veranstaltungen zur Ausstellung seien ebenso beliebt.



Sebastian Baden, Direktor der Schirn, ist zufrieden mit dem großen Zuspruch: „Ein schöner und anspornender Auftakt in das neue Jahr. Vor allem zeigen die vielen positiven Rückmeldungen unserer über 100 000 Gäste und das sehr große Interesse an unseren zahlreichen Vermittlungsangeboten die intensive Auseinandersetzung mit Marc Chagalls bislang wenig bekannter Kunst der 1930er- und 1940er-Jahre.“



Aufgrund der hohen Nachfrage verlängert die Schirn ab dem 13. Januar die Öffnungszeiten der Chagall-Schau. So sollen Interessierte künftig von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 22 Uhr und wie üblich Dienstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr die Ausstellung besuchen können.