Nachbarn und Stammpublikum willkommen

In diesem Jahr gibt es wieder ein Sommerfest von der Brotfabrik Hausen. Am Samstag, 2. Juli, laden alle Mieter auf dem Gelände ab 15 Uhr in den Hof vor dem schönen alten Industriegebäude ein. Die Besucher dürfen musikalische und kulinarische Köstlichkeiten erwarten.