Vier Wochen, vier Kunstschaffende

Ab Donnerstag stehen in der AusstellungsHalle in Sachsenhausen Woche für Woche vier unterschiedliche regionale Kunstschaffende im Fokus: Beim Festival „vier mal vier“ dreht sich alles um verschiedene Formen der performativen Kunst.

Vier Wochen lang widmet sich die AusstellungsHalle Schulstraße 1A in Sachsenhausen ab Donnerstag der performativen Kunst. Im Rahmen des Festivals „vier mal vier. Festival bewegter Kunst“ präsentiert das Kuratoren-Duo Isa Bickmann und Robert Bock drei Künstlerinnen und einen Künstler aus der Region, in deren Arbeiten verschiedene Formen des Performativen, wie Filme, Installationen, Lesungen oder Gespräche, einfließen.Im Wochentakt wechseln die Kunstschaffenden in der AusstellungsHalle. Den Anfang macht am Donnerstag Eva Weingärtner. Bis zum 12. Juni zeigt sie an vier Tagen ein multimediales Programm mit einer performativen Lesung, Performances mit Gästen und einer Buchpräsentation. Am Eröffnungsabend am Donnerstag ist ab 20.30 Uhr eine Performance mit Videos, einem Videoobjekt, performativen Fotos, neuen Zeichnungen und dem Double Weingärtners geplant. In der darauffolgenden Woche, ab dem 17. Juni, steht die Vernähungsperformance „mit mir SELBST – 1975#2022“ von Annegret Soltau im Fokus. Die Arbeit entstand bereits im März für das „Laboratorio Experimental de prácticas feministas“ im Museum der Erinnerung und der Menschenrechte in Santiago de Chile und wird nun in Film und Bild vorgestellt.Die zweite Festivalhälfte eröffnet am 23. Juni Vollrad Kutscher. Mit einer Kino-Installation knüpft er an seine „Geld-Werke“ an, die sich bereits seit 1970 durch sein künstlerisches Schaffen ziehen. Der Film, der nun in der AusstellungsHalle zu sehen ist, zeigt die seit 2002 jährlich stattfindenden Treffen am Frankfurter Pfennigdenkmal. Den Festival-Abschluss bildet Christine Biehler, die die AusstellungsHalle vom 30. Juni bis 3. Juli in eine „chaotische, sich ständig wandelnde dystopische Landschaft“ verwandelt, wie es in der Ankündigung heißt. Silberne Brocken, die dabei aus der im Ausstellungsraum zerlegten Grube zum Vorschein kommen, können von den Besucherinnen und Besuchern erworben werden.