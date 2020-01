Das DFF feiert Mario Adorf

Anlässlich seines 90. Geburtstags in diesem Jahr widmet das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum Mario Adorf eine Foyerausstellung, die am heutigen Dienstagabend eröffnet wird. Im März wird der Schauspieler bei einer Veranstaltung selbst anwesend sein.

Am heutigen Dienstag eröffnet die Ausstellung „Close Up: Mario Adorf“ im Foyer des Deutschen Filmmuseums. Aushang- und Rollenbilder, Setfotografien, eine Ton- und eine Filmkompilation sollen einen Eindruck vom schauspielerischen Handwerkszeug eines der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Schauspieler vermitteln. Die Ausstellung wird noch bis 26. April zu sehen sein.



Ungefähr zur Halbzeit hat die Ausstellung ihren Höhepunkt am 8. März zur Filmvorführung zu „Es hätte schlimmer kommen können - Mario Adorf“. Die Dokumentation zeigt den Schauspieler von der Kindheit bis zur großen Leinwand und begleitet ihn an bedeutende Orte seiner Lebens. Mario Adorf selbst wird anwesend sein und zwischen den beiden Filmvorführungen um 17 Uhr und um 20.30 Uhr spricht er im Foyer mit Urs Spörri des DFF über sein Leben und Schaffen als Schauspieler. Karten können online auf der Homepage sowie an der Kinokasse des DFF erworben werden. Reservierungen sind nicht möglich. Der Eintritt für das Foyergespräch kostet 10 Euro, das Kombi-Ticket (Gespräch und Film) 16 Euro.