In die Tiefe des Raumes

Wer einmal das Theater Willy Praml im Frankfurter Ostend besucht hat, weiß: an einem mangelt es der Naxoshalle nicht – an Platz. Da lässt sich Abstand halten und auch Konzerte nach den Hygieneregeln in Corona-Zeiten über die Bühne bringen.

Da haben sich die Freunde und Förderer der hr-Bigband e.V. einen tollen Kooperationspartner und einen besonders attraktiven Ort ausgesucht für ihr Konzert mit dem Tony Lakatos Quintett. Der Tenorsaxophonist der hr-Bigband tritt „auf Naxos“ auf, dieser pittoresken, denkmalgeschützten alten Maschinenhalle.



Lakatos und seine hochkarätigen Mit-Solisten haben während des Lockdowns die Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern stattdessen neun neue Stücke geschrieben. Im Programm gibt es eigene Hardbop-Nummern und Blues-Balladen sowie Arrangements berühmter Werke unter anderem von Joe Henderson, Lee Morgan und Wayne Shorter. Als Special Guest ist Saxophonisten-Kollege Gary Campbell aus Miami, Florida dabei. „In dieser Sonderedition der Naxos Hallenkonzerte kommen die außerordentlichen Möglichkeiten der renommierten Jazz-Spezialisten voll zur Geltung“, verspricht die Presseabteilung des Theaters einen besonderen Abend für den 2. August. Start ist um 18 Uhr.