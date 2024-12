Moses Pelham

Vier ausverkaufte Konzerte von Moses Pelham diese Woche in der Batschkapp. Für alle, die keine Tickets mehr bekommen haben, hier ein kleines Trostpflaster: Unser Reporter Raphael Krickow hat schon 1989 ein Interview mit dem Frankfurter Rap-Original geführt, das damals in der Network Press erschienen ist. Anlässlich der aktuellen Konzertreihe haben wir es nochmal rausgesucht. Viel Spaß mit der kleinen Zeitreise!