Diesen Sommer: Ein letztes Mal Freiluftkino

Zum dritten Mal lädt das Freiluftkino Frankfurt zum Filmabend im Hof des Alten Polizeipräsidiums ein. Zu sehen sein werden aktuelle internationale Produktionen wie auch Filmklassiker.

„Triangle of Sadness“ und „Nope“ mit Nachthimmelkulisse

Freiluftkino mit Bar und französischer Küche

Das Alte Polizeipräsidium im Gallus fasziniert Besucherinnen und Besucher wie eh und je. Ein Lost Place und ein Off-Space, dessen alte Gemäuer viel zu erzählen haben. Auch als Kulisse taugt das teils denkmalgeschützte Gebäude: In den vergangenen drei Jahren diente der beleuchtete Innenhof als offener Kinosaal für das Freiluftkino Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Verein Lichter Filmkultur. Genau das feiert nun sein 10-jähriges Jubiläum und lädt abermals zum Filmabend an dem schaurig-schönen Ort ein.Und das vielleicht zum letzten Mal: Eigentlich soll nämlich ein Großteil des Gebäudekomplexes abgerissen werden und ein neues urbanes Quartier entstehen. Bislang lassen die Abrissarbeiten aber auf sich warten und deshalb können Cineasten auch in diesem Jahr wieder vom 29. Juni bis 27. August zum Filmschauen unter freien Himmel vorbeikommen.Das ausgesuchte Filmprogramm bietet einige Hochkaräter: Die mit einer Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnete satirische Tragikomödie „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund wird zu sehen sein. Ebenso wie der von Jordan Peele gedrehte Science-Fiction-Film „Nope“. Aus deutscher Hand stammen die Beiträge „Rheingold“ von Fatih Akin über das Leben des Rappers und Produzenten Xatar und das vielgelobte Gesellschaftsdrama „Sonne und Beton“ von David Wnendt, das auf dem gleichnamigen Bestseller von Comedian Felix Lobrecht beruht.Auch an älteren Filmperlen soll es dieses Mal nicht scheitern. Der Kultfilm „The Big Lebowksi“ von den Coen-Brüdern feiert seinen 25. Geburtstag und wird die Leinwand im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums bespielen. Bademantel und Sonnenbrille müssen aber selbst mitgebracht werden.Die Kinoabende werden durch ein musikalisches Begleitprogramm erweitert; Kaltgetränke werden an einer eigenen Bar ausgeschenkt. Für den Hunger werden außerdem Speisen aus der Bretagne vom Restaurant Chez Vivi angeboten. Alle fremdsprachigen Filme werden in Originalfassung mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt.Sollte es Regen oder sonst ein Unwetter geben, wird die Vorstellung abgesagt und zeitnah wiederholt. Die Tickets kosten 11 Euro, ermäßigt 10 Euro, und sind hier erhältlich. Weitere Informationen finden sich ebenfalls dort. Der Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Filmbeginn bei ausreichender Dunkelheit.29.06. Sonne Und Beton30.06. Everything Everywhere All at Once01.07. The Menu02.07. The Banshees of Inisherin06.07. Rheingold07.07. Der Gesang der Flusskrebse08.07. Triangle of Sadness09.07. Roter Himmel13.07. Don't Worry Darling14.07. Mittagsstunde15.07. Aftersun16.07. She Said19.07. Can Creativity Save The World20.07. Nope21.07. Suzume22.07. The Big Lebowski23.07. Die Rumba-Therapie27.07. The Whale28.07. Die Frau im Nebel29.07. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war30.07. Empire of Light