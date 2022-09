Fratopia Festival öffnet Räume

Mit der Spielzeit 2022/23 beginnt am Dienstag auch das Fratopia Festival im Großen Saal der Alten Oper. Aus diesem Anlass wird die konventionelle Reihenbestuhlung aufgehoben und verschiedene Genres zusammengeführt.

Pünktlich zum Beginn der Spielzeit 2022/23 findet ab Dienstag das Fratopia Festival im Großen Saal der Alten Oper statt. Bis zum 24. September können sich Besuchende an 17 Terminen durch verschiedene Genres bewegen. Aus diesem Anlass hebt die Alte Oper auch die konventionelle Reihenbestuhlung auf, um neue Hörerfahrungen möglich zu machen, heißt es in der Mitteilung. „Räume öffnen, Perspektiven erweitern, Querbezüge sichtbar machen: Auf diese Weise werden neue Kanäle der Rezeption von Musik geschaffen, werden Menschen angesprochen, die vielleicht ansonsten nicht zum Klassikstammpublikum zählen“, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).Auftreten werden etwa das Stegreif.orchester, die beiden Pianisten Igor Levit und Markus Hinterhäuser, die lettische Organistin Iveta Apkalna und der RIAS-Kammerchor, La Fura dels Baus oder auch das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter Jader Bignamini sowie viele weitere Musikschaffende. Das Stegreif.orchester wird neben dem Großen Saal bei einem zweiten Konzert auch den Palmengarten bespielen. Darüber hinaus soll es im Rahmen von Fratopia auch literarisch werden. Schauspielerin Eva Mattes und Schauspieler Ulrich Noethen werden sich in Texten auf die Spuren der Familie Wittgenstein begeben und dabei von Klarinettist Sebastian Manz begleitet.Parallel zu Fratopia veranstaltet die Stadt den sogenannten „Ideenmarathon“. Dabei will man sich in Form von Wort- und Musikbeiträgen den Entwicklungsmöglichkeiten der Stadtgesellschaft sowie des Konzertbetriebs in Frankfurt widmen. Nähere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten sowie Tickets gibt es online