In nur 25 Minuten ist man vom Frankfurter Hauptbahnhof mit der S-Bahn in Rüsselsheim. Und der Adamshof liegt unweit des Bahnhofs. Wenn das kein Argument ist für einen Ausflug zum „Adamshof Open Air“ am letzten Augustwochenende.

Der Rüsselsheimer Club Das Rind ist eine gute Adresse, um Bands zu erleben, die man aus unterschiedlichen Gründen in Frankfurt nicht zu sehen bekommt. Jetzt lockt die Motorcity mal wieder in die Kulisse der alten Opelwerke für ein Open Air im Adamshof. „Willkommen im Club ohne Dach“ heißt das Motto der Veranstalter. Recht spontan kam das Programm am 25. und 26. August zustande. Und das kann sich sehen lassen.Am Freitag eröffnet die Frankfurter Band Fellaws Kingdom mit ihrem deutschsprachigen Ska den Abend. Darauf folgen Doctor Krapula mit einer kraftvollen Mischung aus Punk, Cumbia, Ska, Hip-Hop und Reggae. Headliner sind die New Yorker Alternative Rocker mit Hip-Hop-Appeal, Fun Lovin’ Criminals. Am Samstag sind dann Aggregat mit Tanzmusik mit Wurzeln in Minimal Music, Techno und Bigbeat, die SkaBalkanReggaeRocker Revolte Tanzbein und Kakkmaddafakka aus Norwegen am Start.Ein buntes Potpourri an Musikstilen„Die Partylöwen bringen mit ihrer Mischung aus Rock, Rap, Disco und Pop den Adamshof zum Kochen“, wird versprochen. Der Eintritt zu den Abendveranstaltungen am 25./26. August kostet jeweils 18 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf. Für beide Abende ist ein Kombiticket zum Preis von 32 Euro im Vorverkauf erhältlich.„Durch die zugesagten Fördergelder können die Eintrittspreise zu den Konzerten äußerst niedrig gehalten werden und so vielen Besuchern ein tolles Konzerterlebnis ermöglichen“, lassen die Veranstalter wissen. Die Tickets sowie weitere Infos sind hier verfügbar.