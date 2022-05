Klanglandschaften unterschiedlichster Couleur

Mit seinem temporären elektronischen Salon war Oliver Leicht schon zu Gast im Veranstaltungsraum Ono2 in Sachsenhausen. Jetzt spielt er auch mit seiner Band Oliver Leicht [Acht.] in der Walter-Kolb-Straße 16.

[Acht.] spielt mal wieder in Frankfurt, ließ Saxophonist und Klarinettist Oliver Leicht Mitte April wissen. Auch im Rahmen von „Jazz im Palmengarten“ hatte man das imposant besetzte Nonett schon einmal im Sommer 2017 gesehen. So oft kommt das hochkarätige Ensemble nicht zusammen. Grund genug, sich am Samstag, dem 21. Mai, 20 Uhr, Zeit zu nehmen und ins Ono2 nach Sachsenhausen zu gehen.



Zumal sich auch das Ono2 neu präsentiert. Denn der Eigentümer hat die Fläche neben der ursprünglichen Location angemietet und ausgebaut und das Ono2 entsprechend vergrößert. „Wir wollen neben ein paar elektronischen Klängen jetzt auch den Jazz in die wunderschönen Halle einführen“, verspricht Leicht, dass sie „viel von der letzten Veröffentlichung und ein wenig von denen davor“ spielen werden.



Über „A_Trak_Some Songs“ schrieb das JOURNAL FRANKFURT im November 2021: „Mag sein, dass der erste Titel „6-5-7“ für einen Moment den Eindruck erweckt, ,A_Trak …’ könne ein Jazzalbum sein, aber der löst sich schnell in Wohlgefallen auf. Denn das kleine, instrumental imposant besetzte Orchester um Klarinettist und Elektroniker Oliver Leicht entwickelt in der Folge Klanglandschaften unterschiedlichster Couleur und Stilistik, mal minimalistisch, mal komplex. Das kann von zeitgenössischer Kammermusik bis Drum’n’Bass vieles assoziieren. Beinahe meditative Bläserchorusse stehen freien Improvisationen gegenüber“.



>> Oliver Leicht [Acht.] im Ono2, Walter-Kolb-Straße 16, Samstag, 21. Mai 2022, 20 Uhr.