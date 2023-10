Neue Jazz-Konzertreihe im Holzhausenschlösschen

Am 25. Januar 2024 um 19.30 Uhr fällt der Startschuss im Frankfurter Nordend: Mit „Ella & Louis Jazz Club im Holzhausenschlösschen“ rufen die Frankfurter Bürgerstiftung und der Jazz-Trompeter Thomas Siffling eine neue, hochkarätige Jazz-Reihe ins Leben.