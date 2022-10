Junges Museum feiert eine Woche lang Geburtstag

Mit einer Festwoche feiert das Junge Museum in den Herbstferien kommende Woche seinen 50. Geburtstag. Beschenkt werden dabei die Gäste: In der gesamten Woche können sie die Ausstellungen und Werkstätten des Museums bei freiem Eintritt besuchen.

Der Name mag zwar für die Zielgruppe, nicht aber für das Museum selbst zutreffen: Denn mit seinen 50 Jahren ist das Junge Museum gar nicht mehr so jung. Im November 1972 als Kindermuseum im Historischen Museum eröffnet, gilt es heute als das älteste Kindermuseum Europas. Den runden Geburtstag in diesem Jahr begeht das Museum zwischen Römerberg und Main in den Herbstferien mit einer Festwoche.Mit der Geburtstagswoche erwartet die Besucherinnen und Besucher das „Highlight des Jubiläumsjahres“, so das Junge Museum. Sowohl der Eintritt ins Museum selbst als auch alle Angebote sind in der Woche vom 25. bis zum 30. Oktober kostenfrei. Zu sehen gibt es dabei die aktuelle Ausstellung „Nachgefragt: Frankfurt und der NS“. Darüber hinaus werden Familientouren durch die Ausstellungen „Frankfurt eins“ und „Sammlermuseum“ des Historischen Museums angeboten. In Werkstätten können sich die jungen Besucherinnen und Besucher zu Themen wie Textil, Drucken, Schmuck, Papierschöpfen oder einem historischen Kaufladen selbst ausprobieren. Zudem können sie das Museum bei der Jubiläumsrallye auf eigene Faust erkunden.Am Wochenende zum Schluss der Festwoche ist dann „Yippie! in Concert“ geplant. Das Kindercomicfestival „Yippie!“ präsentiert dabei „Musik und Comics in wilder Mischung“ für Kinder ab sieben Jahren. Zu Gast sind Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr bekannte Gesichter aus der Comic-Szene. So zum Beispiel der Londoner Zeichner Tor Freeman oder Josephine Mark. Ihr Comic „Trip mit Tropf“, in dem ein krebskrankes Kaninchen zusammen mit einem hungrigen Wolf auf einem Motorrad unterwegs ist, wurde als der beste Kindercomic 2022 ausgezeichnet. Für die musikalische Begleitung sorgen Sven van Thom und Dominik Merscheid.