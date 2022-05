Kein Pfingsten ohne Open Ohr Festival auf der Zitadelle in Mainz. Schon zum 48. Mal findet der Open Air-Klassiker statt, wie immer unter einem bestimmten Motto: „Gegensteuern“ heißt es dieses Jahr und ist politisch wie ehedem.

Das Grußwort von Michael Ebling (SPD), dem Oberbürgermeister von Mainz, und Jugenddezernent Eckart Lensch zum diesjährigen „Open Ohr Festival“ greift das diesjährige Thema des Festivals auf: „Ja, Steuern sind überall, aber ohne sie gäbe es auch keine Gesellschaft. Und trotzdem stellen sich Fragen: Ist alles gerecht? Tragen alle Schultern das, was sie tragen können, oder manche viel zu wenig? Steuern die Steuern uns als Gesellschaft in die richtige Richtung oder setzen sie falsche Anreize? Und wo und wie müssen wir ,gegensteuern’, wie es im Motto des diesjährigen Open Air Festival heißt?“Auch dieses Mal wird das Thema wieder in einem kreativen Mix aus Vorträgen, Diskussionen, Musik, Theater, Film und Kabarett ausgeleuchtet werden. Auf der Website openohr.de finden Sie das Thesenpapier und natürlich das komplette Kulturprogramm der verschiedenen Bühnen auf dem Jakobsberg. Zu den musikalischen Acts, die vom 3. bis 6. Juni auftreten, gehören diesmal Ragglyf, Vielleicht Emma, Nura, Matija, Kalaska, Wir hatten was mit Björn und Ami & Wally Warning.