Emanzipation auf der Bühne

Am Donnerstag beginnt das 4. Internationale Frauen Theater-Festival im Frankfurter Osten. Unter dem Motto „Collective Empowerment Across Borders“ will der Theaterverein Protagon Geschlechterrollen aufbrechen.

„Wie kann Kulturarbeit feministisch und solidarisch wirken?“ Die Beantwortung dieser Frage hat sich das in Frankfurt jährlich stattfindende Internationale Frauen Theater-Festival zur Aufgabe gemacht. Von Donnerstag bis Sonntag, 24. bis 27. September, findet das Festival das vierte Jahr in Folge statt. Vier Tage lang organisiert der Theaterverein Protagon Theater, Workshops und Symposien. Auf dessen Kulturgelände in der Orber Straße im Frankfurter Osten wird das Festival auch stattfinden.Für dieses Jahr hat sich das Festival das Thema „Collective Empowerment Across Borders“ gewählt, das auf dem Motto des vergangenen Jahres „Collective Empowerment“ aufbaut. „Zwischen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und dem Wunsch nach gleichberechtigtem Miteinander steht eine Emanzipation“, so die künstlerische Leiterin Barbara Luci Carvalho. Diese erfordere Geschlechtergleichstellung und Sichtbarkeit von Frauen auch im Theater und der darstellenden Kunst. „Noch heute nehmen Frauen in der Gesellschaft bestimmte Rollen ein, die sie gar nicht einnehmen wollen und das auch nicht müssen. Bei unserem Festival zeigen Frauen, wie sie ihr Empowerment umgesetzt haben“, ergänzt Feyza Morgül von Protagon. In den vergangenen Jahren habe es in der lokalen Szene 22 Prozent Intendantinnen, 30 Prozent Regisseurinnen und 24 Prozent Autorinnen gegeben. „Frauen sind im Theater unterrepräsentiert.“Neben Frauen des Freien Theaterensembles Antagon Theateraktion werden auch internationale und nationale Künstlerinnen Theaterstücke zeigen, acht verschiedene Workshops geben und musizieren. Die Abendaufführungen sind für alle zugänglich, die Workshops sowie die nahegelegenen Tanz- und Kursräume ausschließlich für Frauen. Neben den Theateraufführungen aus Dänemark, Frankfurt und Stuttgart sowie unterschiedlichen Livemusik-Acts mit elektronischen Einflüssen, Showeinlagen und Plastikflaschen als Trommeln, wird zudem ein Symposium mit Expertinnen aus dem Theaterbereich stattfinden. Alle Veranstaltungen abgesehen von den Workshops finden draußen auf der Outdoor-Bühne statt.Aufgrund der Corona-Regelungen wird es während der Aufführungen keine Stehplätze geben und die Anzahl der Besucherinnen und Besucher, die sich zeitgleich auf dem Gelände aufhalten, wird begrenzt sein. Das gesamte Programm findet sich auf der Webseite des Internationalen Frauen Theater-Festivals