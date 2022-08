Erinnerungen an Sevilla

Auf der Sportanlage der TuS Hornau in Kelkheim können Eintracht- und Musikfans am Freitag in Erinnerungen schwelgen. Unter dem Motto „Eur-OPER League“ wird beim 3. Hornauer Kerzenscheinkonzert das Europa-League-Finale der Eintracht in Sevilla musikalisch nachgespielt.

Gerade erst hat man Dzuna Kalnina (Foto) beim Festkonzert „40 Jahre Kammeroper“ im Palmengarten erleben können; im März war sie dabei, als in Kelkheim ein Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine stattfand. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Stimme für Ruppertshain“ wird nun ein weiteres besonderes Event auf die Beine gestellt. Beim „3. Hornauer Kerzenscheinkonzert“ in Kelkheim wird das Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt in Sevilla musikalisch nachgespielt. Unter dem Motto „Eur-OPER League“ werden neben Mezzosopranistin Dzuna Kalnina auch Annette Fischer (Sopran), Stanislav Rosenberg (Piano), Evgeni Orkin (Klarinette) und Philipp Hunscha (Sprecher) am Reis 7 auf dem Sportgelände der TuS Hornau am 2. September ab 19 Uhr dabei sein.Das Europa-League-Endspiel der Eintracht werde „intoniert mit der Arie des Escamillo ,Auf in den Kampf Torrero’ aus Carmen von Georges Bizet; diese Oper hat auch als Schauplatz Sevilla in Spanien. Dzuna Kalnina wird das ganze im Fussballjargon moderieren und viele Spielzüge finden hier das passende musikalische Pendant. So zum Beispiel das Elfmeterschießen mit ,Also sprach Zarathustra’ von Richard Strauss. Zum Schluss darf der ,Triumphmarsch’ aus Aida von Giuseppe Verdi nicht fehlen“, heißt es dazu von den Organisatoren.