„HfG sollte kein Elfenbeinturm sein, sondern auch für die Öffentlichkeit“

Zum 25. Mal öffnet sich die Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach zum Rundgang, Studierende aller Lehrgebiete geben Einblicke in ihre Arbeit. Präsident Bernd Kracke erzählt unter anderem von den Anfängen.