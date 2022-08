Für Auge und Ohr

Seit 2002 sind Jochen Hasmanis und Sepp’l Niemeyer ein Team. Mit „NewcomerTV“ haben sie ein gemeinsames Fernsehformat ersonnen, um dem Nachwuchs eine Plattform zu geben. Das 20. Jubiläum wird nun am 26. August im Batschkapp Sommergarten gefeiert.

Am 26. August wird im Batschkapp Sommergarten ein runder Geburtstag gefeiert. NewcomerTV wird 20. „Als mich Jochen Hasmanis 2002 fragte, ob ich mit VirusMusik Interesse hätte, das NewcomerTV-Format mit aufzubauen, habe ich sofort ja gesagt“, erinnert sich Sepp’l Niemeyer, der unermüdliche Netzwerker zugunsten der regionalen Musikszene. „Für mich waren Fernsehen und Videos immer ein wichtiges Tool, um Musiker:innen sicht- und damit auch hörbar zu machen.“ Anders als bei bekannten Formaten (der „Rockpalast“ ist ein Klassiker) bekommen hier Bands eine Plattform, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. „Wir suchten und suchen Bands, die eine interessante Musik machen, die noch nicht perfekt sein müssen, deren Musik in den etablierten Radiostationen nicht gespielt wird und deren Konzerte in den etablierten Fernsehformaten keine Chance haben, gezeigt zu werden.“Von denen, die so schon von sich reden machen konnten, sind Cool Aid und Fellaws Kingdom vor der „Kapp“ dabei. Andreas Kümmert ist quasi der Special Guest. Als Lord0 steht Hasmanis diesmal selbst auf der Bühne und hat sich Freunde, darunter Howard Scarr (früher Keyboarder in der Jocco Abendroth Band) und Jürgen Zöller (Ex-BAP) eingeladen. „Das Publikum kann wunderbare Popmusik erwarten. Die Band von Jochen ist hochkarätig besetzt und zusammen werden sie eine mitreißende Show darbieten“, lobt Niemeyer nicht nur das gute Auge des Kameramannes und Filmemachers von frame spotting, Jochen Hasmanis.„Ich habe Jochen musikalisch bei der Kick 94-Veranstaltung kennengelernt. Er spielte in einer Band mit dem Namen Third Generation. Mir haben der Sound der Band und ihre Musik gut gefallen. Deshalb haben wir sie zum Kick 94-Festival eingeladen. Das war ein cooles Konzert. Die Band machte einen melodiösen englischen Gitarrenpop/Wave und Jochen hat da den Sänger und Gitarristen gegeben. Irgendwann haben sie die Band dann umbenannt in November.“ Aber mit der Zeit stand Hasmanis’ Arbeit als Kameramann immer mehr im Fokus und die musikalischen Aktivitäten beliefen sich auf gemeinsames Proben an den Wochenenden und im Studio Songs aufnehmen. „Das hat Jochen schon viele Jahre lang gemacht und da er über seine Arbeit als Kameramann viele namhafte Musiker und Musikerinnen kennengelernt hat, haben viele davon auch bei seinen Songs im Studio mitgemacht. Außerdem produziert er in seinem Tonstudio Filmmusik“, so Niemeyer weiter.Warum das Jubiläum in der Batschkapp gefeiert wird, hat einen einfachen Grund. „Die NewcomerTV-Jahresnacht in der Weihnachtszeit war immer ein absolutes Highlight und fand von Anfang in der Batschkapp statt“, erklärt Hasmanis. Unvergesslich bleibt unter anderem der Auftritt von Elfmorgen und die Tatsache, dass zwei Drittel des Publikums im Hof standen, weil die Halle bereits voll war. Die Batschkapp ist Partner für die größeren Veranstaltungen und das Jugendcafé Oberursel bietet den Raum für die Aufzeichnungen der NewcomerTV-Nächte mit neuen Bands live on Stage. „Die Idee, den Geburtstag zu feiern entstand zu Beginn des Jahres, weil stolze 20 Jahre doch etwas bedeuten. Als wir eine Zusage und einen Termin von der Batschkapp für das Fest bekamen, war klar: Wir feiern eine Party mit vier NewcomerTV-Bands, die schon in unseren Sendungen aufgetreten sind, plus Andreas Kümmert, der im privaten TV bekannt geworden ist. Für mein Bandprojekt Lord0 Zero & Friends stellt der Auftritt an diesem Tag den Anfang für eine Reihe von kontinuierlichen Veröffentlichungen – Musik und Video – dar.“>> NewcomerTV feiert 20 Jahre, Batschkapp Sommergarten. 26.August, Einlass 16.30 Uhr, Beginn 17.30 Uhr, Ende 22 Uhr. Der Eintritt kostet 16,50 Euro, Tickets gibt es hier