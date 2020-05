Damit der Kindergeburtstag in diesem Jahr nicht ausfallen muss

Für Kinder sind Geburtstage neben Weihnachten meist der Höhepunkt des Jahres. Mark Matthies, Gründer des Kinderparty-Startups Parloo, weiß, wie Eltern trotz Corona-Pandemie eine gelungene Feier planen können.

Als wir unser Startup 2018 gegründet haben dachten wir: Gefeiert wird immer. Doch auch wir mussten feststellen, dass es schwere Zeiten gibt. Mit der Absage sämtlicher Events ist auch bei uns ein großer Teil an Arbeit weggebrochen, weil wir keine Shows oder Künstler*innen weitervermitteln können. Doch unser Onlineshop läuft nach wie vor weiter. Wir merken: Gerade jetzt wollen Eltern ihren Kindern eine Freude bereiten und legen Wert auf eine tolle Party. Statt mit vielen, feiern sie jetzt eben nur noch im kleinen Kreis.Wir haben uns zusammengesetzt und ein alternatives Konzept erarbeitet. Gemeinsam mit Puppentheatern, Zauberern und Clowns organisieren wir seitdem Live-Streams, die die Kindershows nach Hause zu den Familien bringen. Dabei werden die Eltern teilweise instruiert und so kann es zu Überraschungen in den eigenen vier Wänden kommen – zum Beispiel, wenn plötzlich ein verbogener Löffel in der Schublade liegt. Und am Ende profitieren davon nicht nur wir, sondern auch die Familien und die Künstlerinnen und Künstler.Nein, auf keinen Fall. Es gibt noch viele weitere kreative Lösungen – auch wie man Minigolf und Bowling ersetzen kann. Es kann beispielsweise mit leeren Flaschen im Garten gekegelt werden. Wichtig ist nur, den Kindern zu erklären, warum der Geburtstag dieses Jahr anders wird oder warum die Großeltern nicht kommen dürfen.Es gibt bereits zahlreiche Videos, die die Krise kindgerecht erklären und sogar Bücher, die sich für Leseratten eignen. Auf unserer Webseite haben wir diese gebündelt . Darüber hinaus gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Auch wenn noch nicht klar ist wann, ist es natürlich möglich, nachzufeiern und dem Kind damit sogar einen zweiten Geburtstag in diesem Jahr zu schenken. Bis dahin kann im kleinen Kreis mit Eltern und Geschwistern gefeiert werden.Wichtig ist, dass Eltern frühzeitig anfangen, den Geburtstag zu planen. Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferengpässen kommen. Geschenke sollten also zeitig bestellt und auch an die aktuelle Situation angepasst werden. Auch das Mehl für die Torte sollte in Zeiten von Hamsterkäufen vielleicht im Voraus besorgt werden.Viele Spiele sind auf eine größere Gruppe ausgerichtet. Es gibt aber Alternativen, die auch alleine mit den Eltern Spaß machen. Wenn das Wetter gut ist, dann empfiehlt sich zum Beispiel eine Schatzsuche im Freien. Diese kann sehr gut vorbereitet werden und das sorgt für Bewegung und Abenteuer zugleich. Wenn draußen keine Option ist, dann bieten sich neben einer Online-Show natürlich auch die klassischen Spiele wie Memory, Puzzlen, Basteln oder das Starten eines großen Lego-Projekts an.