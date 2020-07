Lucas kooperiert mit Jugendfilmwettbewerb

Das Lucas-Filmfest kann trotz der Corona-Pandemie in diesem Jahr erneut stattfinden. Wie im vergangenen Jahr wird es wieder eine Kooperation mit dem Jugendfilmwettbewerb „Krass gegen Hass – wir #zusammen“ geben. Die Einreichfrist wurde nun noch einmal verlängert.

Das internationale Filmfestival Lucas kann in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Bereits zum 43. Mal werden vom 24. September bis zum 1. Oktober eine Woche lang wieder Filmproduktionen für junges Publikum gezeigt. Aufgrund der Hygiene-Maßnahmen werden die Filme auch im Internet zur Verfügung gestellt.Bereits zum zweiten Mal in Folge fördert das Filmfestival des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums DFF auch dieses Jahr den Jugendwettbewerb „Krass gegen Hass – wir #zusammen“ von Stadt und Kreis Offenbach, an dem junge Filmbegeisterte zwischen zehn und 23 Jahren mitmachen können. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich mit den Themen Respekt und Toleranz“ auseinandersetzen und dies filmisch umsetzen. Voraussetzung für die Teilnahme ist der Wohnsitz in der Stadt oder dem Kreis Offenbach. Die Einreichfrist wurde coronabedingt auf den 31. Oktober verschoben, was die Tür für eine mögliche, gemeinsame Preisverleihung Ende dieses Jahres öffnen soll.In diesem Jahr bietet das Programm jeweils drei Teilwettbewerbe an. An der sogenannten Solo-Challenge unter dem Titel: „#zusammen“ können Kinder und Jugendliche zu dem Thema „Zusammenhalten in Zeiten von Corona“ und der Frage: Wie geht es nach Corona weiter? kurze Videoclips von 60-90 Sekunden einreichen. Mit dem Thema „Respekt und Toleranz in den sozialen Netzwerken“ bietet sich Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren die Möglichkeit einzeln, als Gruppe oder als Klasse aktiv zu werden. Die Filmproduktionen dürfen nicht länger als fünf Minuten dauern. Die drei besten Filmproduktionen gewinnen auch in diesem Jahr wieder Preise im Wert von 100 und bis zu 500 Euro gewinnen. Alle weiteren Infos zur Teilnahme und zu den jeweiligen Filmkategorien sind auf der Webseite des Jugendfilmwettbewerbs zu finden.