Auf Kräuterjagd durch Frankfurt

Parallel zum Grüne Soße Festival findet jährlich der Nachwuchswettbewerb „Grüne Soße macht Schule“ statt. Pandemiebedingt mussten die Veranstaltungstage im Frühjahr abgesagt werden, nun gibt es ein virtuelles Programm, bei dem Kinder auf Kräuterjagd gehen können.

Kresse, Kerbel, Pimpinelle, Schnittlauch, Petersilie, Borretsch und Sauerampfer – das sind sie, die sieben Kräuter der Frankfurter Grünen Soße, doch nur die wenigsten bekommen alle sieben zusammen. Dabei ist das Frankfurter Nationalgericht so beliebt, dass ihm jedes Jahr ein eigenes Festival – das achttägige Grüne Soße Festival – gewidmet wird. Neben dem Weltrekordversuch im „Grie Soß“-Essen ergänzt auch der Nachwuchswettbewerb „Grüne Soße Festival macht Schule“ für Kinder das Rahmenprogramm. Dabei können sich all jene Mini-Köchinnen und -Köche im Schnibbeln, Rühren und Abschmecken üben, die sich mit ihrer Schulklasse angemeldet haben. Coronabedingt mussten die geplanten Veranstaltungen im April und Mai abgesagt werden, doch nun haben die Veranstalter eine Alternative ins Leben gerufen: eine virtuelle Kräuterjagd.Über eine Online-Lernspiel-Plattform können Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse dabei nicht nur die sieben Kräuter einsammeln, sondern sich außerdem auf eine virtuelle Tour durch Frankfurt begeben. Dabei wird Halt an verschiedenen Stationen gemacht, angefangen beim Goethehaus, gefolgt vom Palmengarten und der Paulskirche. Expertinnen und Experten vor Ort, wie beispielsweise Bäppi LaBelle oder Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD), beleuchten Themen wie Stadtgeschichte, Demokratie, Umweltschutz und Natur. Im Anschluss an die jeweilige Station folgen Rätselspiele, die das Gezeigte noch einmal vertiefen sollen. Beim Lösen der Rätsel erhalten die Spielerinnen und Spieler ein Passwort, sammeln eines der sieben Kräuter und gelangen zum nächsten Level der Plattform und somit auch zum nächsten Video.Die virtuelle Kräuterjagd ist ab sofort unter www.kraeuterjagd.gruene-sosse-festival.de online verfügbar und auch auf dem Smartphone spielbar.