Basteln, quatschen und feiern fürs Klima

Am 11. Juni ist Climate Action Day. Das Jugend-Festival lädt dazu ein, sich am Hafenpark zu nachhaltiger Entwicklung auszutauschen sowie an unterschiedlichen Stationen selbst aktiv und kreativ zu werden. Für gute Stimmung sorgen Live-Bands und Foodtrucks.

Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung – daher soll der Climate Action Day am kommenden Samstag, dem 11. Juni, bereits Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen die nachhaltige Entwicklung näherbringen. Von 16 bis 21 Uhr treten im Hafenpark am nördlichen Mainufer Live-Bands auf und es werden Vorträge zu Themen wie Müllreduzierung, Upcycling oder plastikfreies Leben gehalten.



Wer möchte, muss aber nicht nur zuhören, sondern kann auch selbst aktiv und kreativ werden: An der Kleidertauschbörse kann mitgebrachte Kleidung untereinander getauscht werden. Zusätzlich gibt es eine Station, um Kosmetik selbst herzustellen. Dafür sollen Gläschen von zu Hause mitgebracht werden. Außerdem bitten die Veranstaltenden darum, mit eigenem Geschirr zum Aktionstag zu kommen. Denn neben der Klimagourmet-Werkstatt stehen auch Foodtrucks mit einem klimafreundlichen Essensangebot bereit. Der Eintritt ist kostenlos.