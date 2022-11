Zahl der Neugeborenen 2021 angestiegen

Sachsenhausen

Weihnachtsfeeling Dribbdebach

Nicht nur rund um den Römerberg und die Zeil ist es inzwischen weihnachtlich geworden, auch in Sachsenhausen warten gleich mehrere Weihnachtsmärkte mit Glühwein und Co. In Auf dem Paradiesplatz geht es am Freitag los.

Text: sie / Foto: AltSaxNeu