U-Bahn fährt gegen Prellbock

Eine U-Bahn der Linie U1 ist in Ginnheim über die Endhaltestelle hinaus gegen einen Prellbock gefahren. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Strecke bleibt voraussichtlich bis Mittwochnacht gesperrt.

Im Stadtteil Ginnheim kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine U-Bahn auf einen Prellbock einer Endhaltestelle auffuhr. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch unklar.



Die U-Bahn der Linie 1 soll gegen 1.30 Uhr an der Endhaltestelle Ginnheimer Landstraße eingefahren sein. Laut Polizei kam sie nicht rechtzeitig zum Halt, sondern prallte gegen einen Prellbock und kam schließlich an einem dahinterstehenden Oberleitungsmast zum Stillstand. Wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte, riss dabei die Oberleitung ab. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich drei Personen in der Bahn: Ein Fahrgast und der Fahrer erlitten leichte Verletzung, die dritte Person konnte vor Ort entlassen werden, wie die Polizei mitteilte.



Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) kommt es auf den Linien U1, U9 sowie der Straßenbahnlinie 16 weiterhin zu Fahrplanabweichungen und Streckenänderungen. Zusätzlich ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Umleitungen der Straßenbahn soll noch bis etwa 14 Uhr andauern, die U-Bahn-Linien sollen bis auf weiteres unterbrochen bleiben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Aussagen getroffen werden.



Ähnlicher Unfall vor sechs Jahren



Bereits im April 2014 ereignete sich an der gleichen Haltestelle ein ähnlicher Unfall. Dabei überführ eine U-Bahn der Linie 9 ungebremst den Prellbock, entgleiste und riss dabei den Fahrdraht zum Teil ab. Insgesamt wurden zehn Personen leicht verletzt, darunter ebenfalls der Fahrer. Der Schaden belief sich auf etwa 500 000 Euro. Grund dafür sollen gesundheitliche Probleme des Fahrers gewesen sein.