Mehrere Schüsse auf Bolzplatz

Auf einem Bolzplatz im Frankfurter Stadtteil Nied kam es am Sonntag zu einem heftigen Streit zwischen zwei Jugendgruppen. Dabei schoss ein 20-Jähriger mehrfach auf die Mitglieder der anderen Gruppe. Zwei 19-Jährige wurden schwer verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend soll ein 20-Jähriger mehrere Schüsse abgegeben und dabei zwei 19-jährige Männer schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Täter am Morgen festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde wieder freigelassen.



Nach Angaben der Polizei trafen sich am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr die Mitglieder zweier Jugendgruppen auf einem Bolzplatz in der Alzeyer Straße im Stadtteil Nied. Ursprünglich sollen die Männer mit dem Treffen die Beilegung eines Streits geplant haben, dabei soll ein 20-Jähriger jedoch eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse in Richtung der anderen Gruppe abgegeben haben. Laut Polizei wurden zwei 19-Jährige schwer verletzt, allen Beteiligten gelang es jedoch zunächst zu fliehen. Die beiden Verletzten konnten dann in einem Krankenhaus ausfindig gemacht werden.



Weitere Ermittlungen hätten zu zwei Tatverdächtigen geführt, darunter der mutmaßliche Schütze, der daraufhin festgenommen wurde. Dem Schützen wird laut Polizei versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern noch an, worum es bei dem Streit gegangen war, sei laut Polizei noch unklar.