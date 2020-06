Zoo öffnet Tierhäuser

Nachdem der Zoo Frankfurt bereits am 6. Mai unter eingeschränkten Bedingungen wieder öffnen konnte, erfolgen nun weitere Lockerungen: Ab dem 15. Juni können erste Tierhäuser wie der Katzendschungel und die Affen-Anlagen wieder besucht werden.

Katzendschungel, Vogelhallen, Giraffenhaus und Affen-Anlagen: Am 15. Juni öffnen erste Tierhäuser im Frankfurter Zoo wieder. Nachdem die Gehege im Außenbereich bereits am 6. Mai wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden konnten, soll damit ein weiterer Schritt Richtung Normalbetrieb erfolgen. Wie in Supermärkten, Museen und im öffentlichen Nahverkehr besteht auch dort in allen Innenräumen eine Mundschutzpflicht für Personen ab sechs Jahren. Damit soll sowohl die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie die der Mitarbeitenden und der Tiere gewährleistet werden. Darüber hinaus öffnen auch Zoo-Shop, Imbisswagen und Eisstände.Zoodirektor Miguel Casares begrüßt die weiteren Öffnungsschritte. Zwar müssten einige Häuser wie das Menschenaffenhaus, das Exotarium und das Grzimekhaus aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen bleiben, dafür habe man jedoch aufgrund der limitierten Besucherzahl „viel Zeit und Ruhe für die Tierbeobachtung“. Aufgrund der Abstandsregelungen ist der Zutritt momentan nur für 600 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig möglich, diese können sich in zwei Zeitfenstern im Zoo aufhalten. Besucherzeiten sind von 9 bis 14 sowie von 14.30 bis 19 Uhr. Tickets können ausschließlich online erworben werden, an den Kassen erfolgt weiterhin kein Kartenverkauf.