Tiger-Dame Cinta ist eingezogen

Nach etwa fünf Monaten zieht in Frankfurts Zoo wieder ein Tiger ein: das acht Jahre alte Weibchen Cinta. Die Besucherinnen und Besucher müssen zunächst Geduld mitbringen, um einen Blick auf sie werfen zu können.

Etwas scheu sei sie noch, die neu eingezogene Sumatra-Tigerin Cinta. Wie der Zoo Frankfurt am Montag mitteilte, ist die acht Jahre alte Tiger-Dame bereits am 20. Oktober eingezogen. 2014 wurde sie im Zoo von London geboren, siedelte zwei Jahre später in den Zoo in Prag um und letztendlich in die Mainmetropole.



Der Einzug der Sumatra-Tigerin ist auch deshalb besonders, weil es seit Mai keine Tiger mehr im Frankfurter Zoo gab. Nachdem Tiger Vanni im Juli 2021 eingeschläfert werden musste, zogen im September 2021 Zuma und Tipah ein. Sie blieben allerdings nur wenige Monate. „Entsprechend schön ist es, dass wir die Tierart nun wieder zeigen können. Es freut mich aber vor allem, dass der Zoo perspektivisch auch wieder an der Zucht der stark bedrohten Sumatra-Tiger beteiligt sein wird, denn Cinta soll nicht alleine bleiben“, erklärt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).



Die auf Sumatra lebende Tigerart gilt als äußerst selten und vom Aussterben bedroht. Schätzungen der Weltnaturschutz-Union IUCN gehen von rund 400 Tieren aus, die noch in ihrer angestammten Heimat leben. Vor allem Wilderei sowie großflächige Abholzung und der Verlust der natürlichen Beutetiere üben Druck auf die verbleibende Population aus.



Wer nun einen Blick auf Cinta werfen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Häufig ziehe sie sich noch in Bereiche zurück, die vom Besucherweg aus nicht einsehbar sind und beobachte von dort aus die für sie neue Lage, erklärt die zuständige Revierleiterin Anni Fuchs.