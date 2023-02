Pinguin verschluckt Brillenbügel und wird operiert

Stadtevents

Statt Blumen: Veranstaltungen am Valentinstag

Es muss nicht unbedingt das Candlelight-Dinner sein: Wer am Valentinstag etwas Besonderes erleben will, hat in Frankfurt einige Optionen. So gibt es etwa eine Führung durchs Alte Polizeipräsidium oder eine Zaubershow im Bahnhofsviertel.

Text: sie / Foto: Valentinstag-Special im „Lost Place“ © Ulrich Mattner