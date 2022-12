Fahrer raubt 22-Jährige nach Clubbesuch aus

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines Online-Fahrdienstes und einer 22-Jährigen, bei der die Frau ausgeraubt und bedroht wurde. Zuvor soll es einen Streit um die Bezahlung gegeben haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährigen und dem Fahrer eines Online-Fahrdienstes, nachdem die Frau eine Fahrt über eine App gebucht hatte. Wie die Polizei mitteilt, habe der Fahrservice sie gegen 5.15 Uhr nach einem Clubbesuch in der Innenstadt abgeholt, um sie zu ihrer Wohnung nach Niederrad zu fahren. Dabei soll auf der Schwarzwaldstraße aus noch unbekannten Gründen ein Streit über die Bezahlung der Fahrt ausgebrochen sein.



Laut Mitteilung der Polizei hat der Fahrer die Fahrt dennoch fortgesetzt, bis die 22-Jährige auf der Rennbahnstraße aus dem Auto gesprungen sei. Daraufhin, so berichtet die Polizei, sei der Fahrer stehengeblieben und habe die Frau am Boden festgehalten. Außerdem habe er Geld gefordert, sie durchsucht und „dabei unsittlich berührt“. Darüber hinaus habe er ihr Handy geklaut.



Die 22-Jährige habe sich losreißen und in einen Linienbus flüchten können. Der Fahrer des Busses habe die Polizei alarmiert, doch der Fahrer sei zu diesem Zeitpunkt bereits weggefahren. Er wird weiterhin gesucht: Die Polizei beschreibt ihn als über 1,85 Meter groß, soll schwarze Haare und einen breiten Bart tragen. Zudem spreche er gebrochenes Deutsch. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Frankfurter Polizei unter der 069/755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.