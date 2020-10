Überbrückungshilfe für 4600 Studierende in Hessen

In den vergangenen vier Monaten haben rund 120 000 Studierende in Deutschland Corona-Nothilfen beantragt. Rund ein Drittel aller Anträge wurde abgelehnt – auch in Hessen. In vielen Fällen soll die finanzielle Notlage bereits vor der Pandemie bestanden haben.

Mit dem September endeten auch vorerst die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereitgestellten Überbrückungshilfen für Studierende, die durch die Corona-Krise in eine Notlage geraten waren. Laut einem Bericht des Deutschen Studierendenwerks (DSW) sind seit Juni rund 244 000 Anträge von 120 000 Studierenden bei den Studierendenwerken eingegangen. Davon wurden inzwischen 150 000 Fälle ausbezahlt, 36 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. In Hessen liegt der Anteil ebenfalls bei 30 Prozent. Laut Studierendenwerk Frankfurt gibt es dafür mehrere Gründe.



In Frankfurt gingen in den vergangenen Monaten rund 10 065 Anträge auf Notfallhilfe ein. Neben den Frankfurter Hochschulen ist das hiesige Studierendenwerk auch für die Hochschule RheinMain, die Hochschule Geisenheim sowie die Kunsthochschulen in Frankfurt und Offenbach zuständig, darüber hinaus wurden die Anträge der Studierenden der privaten, staatlich anerkannten Hochschulen bearbeitet. Laut Studierendenwerk konnten insgesamt rund 4600 positiv beurteilt werden, rund 850 Anträge aus dem September seien derzeit noch in Bearbeitung.



In vielen Fällen habe man Absagen erteilen müssen, so Sylvia Kobus vom Studierendenwerk, da die eingereichten Unterlagen nicht die Voraussetzungen für eine Bewilligung erfüllt hätten. Man habe bei der Hälfte aller Antragstellenden Informationen und Unterlagen nachgefordert, um die Bewilligung zu ermöglichen. Darauf hätten viele Studierende nicht reagiert, sodass nach dem Fristablauf nach sieben Tagen die Anträge automatisch abgelehnt wurden. Das betreffe rund 23 Prozent aller Absagen. Rund 40 Prozent der abgelehnten Anträge seien darauf zurückzuführen, dass sich die Studierenden zwar in einer finanziellen Notlage befanden, diese jedoch schon vor der Pandemie bestanden habe und nicht Folge derselben sei. Das Studierendenwerk habe inzwischen eigene Finanzierungsangebote für Studierende geschaffen, die keinen Anspruch auf Überbrückungshilfen oder sonstige sozialen Leistungen hätten. Um eine dauerhafte Finanzierung des Studiums zu gewährleisten, müsste dagegen die staatliche Studienfinanzierung grundlegend reformiert werden, heißt es seitens des Studierendenwerks.



Im April hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) verschiedene Überbrückungshilfen für Studierende vorgestellt. Diese sollten vor allem jene Studierende unterstützen, die durch die Corona-Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten waren, etwa durch den Verlust eines Minijobs. So konnten Studierenden ab Mai ein zinsloses Darlehen bei der KfW beantragen – in Höhe von bis zu 650 Euro im Monat. Darüber hinaus wurden dem DSW 100 Millionen Euro für die Nothilfefonds der Studierendenwerke vor Ort zur Verfügung gestellt. Davon wurden bisher rund 65 Millionen Euro ausbezahlt.