Palmengarten leuchtet im Energiesparmodus

Auch in diesem Jahr will der Palmengarten nicht auf die Winterlichter verzichten. Um auf die derzeitige Energiekrise zu reagieren, soll ein neues Konzept dabei helfen, möglichst energieeffizient zu sein. Neben Stromsparen steht auch die effiziente Wärmenutzung im Fokus.

Auch in diesem Jahr wird der Palmengarten erneut in Winterlichtern leuchten, doch in Anbetracht der aktuellen Energiekrise setzt der Garten diesmal mehr auf Energieeffizienz. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit brauchen wir alle auch Momente, die unserer Seele guttun“, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen). Mit einem neuen Konzept soll der Energieverbrauch minimiert werden.LED-Technik nutze man ohnehin seit Jahren für die Winterlichter, so die Stadt. Scheinwerfer sollen diesmal nicht auf Volllast laufen und auf das notwendige Minimum begrenzt werden. Mithilfe von Zeitschalttechnik könnten alle Lichter auf die Minute genau an- und abgeschaltet werden, wodurch sich die Leuchtzeit auf die Dauer der Veranstaltung beschränke. Auch die Wegbeleuchtungen sollen nun auf ein „sicherheitsrelevantes Minimum“ begrenzt werden, teilt die Stadt mit.Während der Winterlichter-Zeit sollen darüber hinaus alle Schauhäuser, inklusive des Palmenhauses, ab 16 Uhr geschlossen bleiben, um durch das Öffnen und Schließen der Türen keine Wärme zu verlieren. Diese Maßnahme soll vor allem den Pflanzen zugutekommen, da die optimalen Temperaturen weiterhin konstant bleiben, ohne ständig hochheizen zu müssen. Darüber hinaus wolle man das Winterlichter-Café aus der Galerie am Palmenhaus in das Café Siesmayer verlegen, da dieses bereits durch den Tagesbetrieb beheizt sei und am Abend problemlos weitergenutzt werden könne, so Palmengarten-Direktorin Katja Heubach.Die Winterlichter können vom 10. Dezember bis 8. Januar, täglich von 17 Uhr bis 21 Uhr, besucht werden. Ausgenommen sind Heiligabend und Silvester. Ticket gibt es online im Vorverkauf.