Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Autotür

In Höhe der Taunusanlage ist am Dienstagabend eine Radfahrerin schwer gestürzt, nachdem sie gegen eine Autotür geprallt ist, die vom Fahrer eines parkenden Autos geöffnet wurde. Sie verstarb später im Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall an der Taunusanlage ist eine 60-jährige Radfahrerin am Mittwochvormittag verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 60-Jährige bereits am Dienstagabend gegen 17.48 Uhr auf dem Radschutzstreifen in der Mainzer Landstraße in Richtung Westen unterwegs, als ein 31-jähriger Autofahrer in derselben Richtung in einer Parkbucht parkte. Als der Fahrer des geparkten Mercedes die Fahrertür öffnete, kollidierte die Radfahrerin mit der Autotür und stürzte.



Laut Mitteilung der Polizei verletzte sich die 60-Jährige beim Aufschlag auf den Boden schwer am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb sie am Mittwochvormittag. Laut Polizei erlitt der Autofahrer einen Schock.



Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und dem genauen Hergang, dazu wurde auch ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zu dessen Ablauf geben können, werden darüber hinaus gebeten, sich unter der Nummer 069/755-11 300 beim 13. Polizeirevier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.