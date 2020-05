Wenig Aufwand, viel Wirkung

Am Dienstag, den 5. Mai ist Welttag der Handhygiene. Ein Thema, das gerade während der Corona-Pandemie enorm an Relevanz gewonnen hat. Die Aktion „Saubere Hände“ unterstützt dabei deutsche Gesundheitseinrichtungen.

30 Sekunden – länger dauert es nicht, um Hände gründlich zu reinigen. Besonders in den vergangenen Wochen ist das Thema Handhygiene in den Fokus gerückt, denn Hände gelten mitunter als größter Faktor, wenn es um die Übertragung von Infektionen und Viren geht. 80 Prozent aller Infektionen werden laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf diese Weise übertragen. Hinzu kommt, dass Menschen sich unbewusst bis zu 20 Mal pro Stunde ins Gesicht fassen.



Die Corona-Pandemie hat diesbezüglich zu mehr Disziplin geführt, doch nicht nur in Zeiten einer globalen Gesundheitskrise ist die Handhygiene von großer Bedeutung. Aus diesem Grund ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 2009 am 5. Mai zum Internationalen Handhygienetag aus. Symbolisch steht das Datum für die fünf Finger, die jeder an seinen beiden Händen hat.



In Kliniken und Krankenhäusern ist die Händedesinfektion wichtigster Bestandteil der Händehygiene und nicht erst seit der Coronakrise unverzichtbar: Sie dient dem Schutz vor Viren und Bakterien, die für Patientinnen und Patienten lebensbedrohlich sein können. Unter diesem Aspekt wurde auch 2009 die Aktion „Saubere Hände“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen. Diese werden entsprechend ihrer medizinischen Gegebenheiten in drei Module unterteilt: Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Ambulante Medizin.



Das Bürgerhospital Frankfurt und das Clementine Kinderhospital haben vergangenes Jahr erneut die Goldauszeichnung der Aktion erhalten: Sie erfüllen damit die höchsten Anforderungen der bundesweiten Kampagne. Sylvio Wagner, Sprecher des Bürgerhospitals sagt: „Wir führen regelmäßig Schulungen und Aktionstage durch, um das Ganze auch nach Innen zu tragen.“



Neben dem Schutz im medizinischen Bereich ist auch die Handhygiene im Alltag wichtig. Allein durch gründliche Händehygiene könnte das Risiko für Durchfallerkrankungen beispielsweise um die Hälfte reduziert werden, sagt Özden Doğan, Arzt beim Gesundheitsamt Frankfurt. Der gründliche Einsatz von Wasser und Seife sei dabei ausreichend. Die BZgA weist dabei vor allem daraufhin, Handrücken, Daumen, Fingerzwischenräume sowie die Fingerspitzen zu berücksichtigen. 20 bis 30 Sekunden lang – ein sorgfältiges Abtrocknen ist ebenfalls wichtig, da sich Mikroorganismen in einer feuchten Umgebung besser halten und vermehren können. Zusätzlich entfernt die Reibung durch Handtücher die Keime, die noch an den Händen oder im Wasser an den Händen haften. Generell gilt: Händewaschen ist wichtig nach dem Nachhausekommen, dem Besuch der Toilette, dem Naseputzen, Husten oder Niesen, dem Kontakt mit Abfällen, Tieren, Tierfutter oder tierischem Abfall. Darüber hinaus empfiehlt es sich auch vor dem Essen.



Ob die Sensibilisierung durch die Corona-Pandemie auch im Anschluss an die Krise bestehen kann, bleibt abzuwarten. Für die Zukunft wäre es laut Doğan wünschenswert, wenn die Gesellschaft generell achtsam bleibt. „Wenn wir versuchen, uns nicht so oft ins Gesicht zu fassen, gründlich und häufig die Hände zu waschen und auch in Zukunft auf das Händeschütteln zu verzichten, könnten viele Infektionsketten gemildert werden." Das betreffe beispielsweise auch multiresistente Erreger oder die Grippewelle im Winter.



Handhygiene = Handyhygiene



Ein Aspekt, der mit der Händehygiene einhergeht, ist die Sauberkeit des Smartphones. Laut Experten der Techniker Krankenkasse tippen Benutzerinnen und Benutzer durchschnittlich über 2500 Mal pro Tag auf ihr Smartphone; jedes Mal werden dabei Keime, Bakterien und andere Erreger auf die Oberfläche übertragen. Dementsprechend gelten Mobiltelefone als Bakterien- und Keimherde – auch hier ist eine gründliche Reinigung notwendig. Einfache Mikrofaser- oder Brillenputztücher können helfen, darüber hinaus gibt es spezielle Desinfektionssprays. Zahnstocher und Wattestäbchen entfernen Staub und Schmutz aus Rillen und Eingängen für Ladegerät und Kopfhörer.