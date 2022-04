Dippemess: Fast wie früher

Erstmals seit zwei Jahren findet die Dippemess wieder fast wie vor Beginn der Pandemie statt. Ab dem 8. April gibt es Fahrgeschäfte und Buden ohne Zulassungsbeschränkungen. Jedoch gilt eine Maskenempfehlung.

Noch im Herbst vergangenen Jahres hieß es auf dem Festplatz am Ratsweg: beschränkte Besucherzahl, Einbahnstraße und Impfangebot. Für die Dippemess im Frühjahr, vom 8. April bis 1. Mai, fällt die 3G-Regelung samt Maskenpflicht weg und auf dem Gelände vor der Eissporthalle stehen 120 Fahrgeschäfte und Buden bereit. Trotzdem sei die hohe Anzahl der Corona-Fälle nicht außer Acht zu lassen, sodass vor allem an Stellen, an denen sich viele Menschen aufhalten, eine Maske getragen werden solle, so Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Rund 750 000 Menschen werden laut Feldmann auf der Dippemess erwartet.Ein Volksfest während eines Kriegs in Europa? „Muss sogar sein“, findet Thomas Roie, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Frankfurt/Rhein-Main. Die Dippemess sorge für Ablenkung und bringe Gäste auf andere Gedanken, erklärt er weiter. Trotz wirtschaftlicher Einbußen und der Knappheit an beispielsweise Öl oder Mehl, möchte der Vorsitzende Preiserhöhungen verhindern: „Theoretisch müssten wir einen Aufschlag von 30 Prozent berechnen. Das können wir aber nicht machen, weil die Dippemess ein Volksfest für die ganze Familie ist.“ Vereinzelt könne es aber vorkommen, dass Angebote etwas teurer als vorher sind, ergänzt Roie.So ganz ist aber noch nicht alles beim Alten: Die weiterhin hohen Corona-Zahlen und die schwierige wirtschaftliche Situation tragen laut Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus und Congress GmbH, dazu bei, dass auf die vergünstigten Familien- sowie Kindertage und das Festzelt verzichtet werden müssen. Stattdessen setzt der Jahrmarkt auf einen Biergarten im Freien und separate Verzehrbereiche, in denen sich Besucherinnen und Besucher mit ausreichend Abstand aufhalten können. Die Veranstaltenden hoffen auf die Rückkehr der Familien- und Kindertage für die Dippemess im Herbst.Geöffnet hat das Volksfest dienstags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 23 Uhr. Ausnahmen bieten die Osterfeiertage: Am Ostermontag hat die Dippemess als einziger Montag des Frühjahrsfestes geöffnet, an Karfreitag bleibt sie geschlossen. Am Freitag, den 8. April, um 18 Uhr findet der Eröffnungsrundgang mit Oberbürgermeister Peter Feldmann statt.Weitere Informationen unter www.frankfurt-tourismus.de