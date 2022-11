Christmas Garden eröffnet am Waldstadion

Der Christmas Garden verwandelt den Deutsche Bank Park wieder in eine illuminierte Weihnachtswelt. Ab Freitag können Besucherinnen und Besucher durch die verschiedenen Stände und über den aufwendig dekorierten Rundweg flanieren.

Auch in diesem Jahr kommt der Christmas Garden in den Deutsche Bank Park. Er startet am 18. November und kann bis zum 15. Januar besucht werden. Auf einem etwa zwei Kilometer langen Rundweg um das Stadion können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Illuminationen bewundern und flanieren. Das gastronomische Angebot ist groß: Neben Glühwein und weiteren winterlichen Heißgetränken soll es zahlreiche Imbissstände mit süßen und herzhaften Speisen geben.Bereits im vergangenen Jahr wurde der Deutsche Bank Park mit mehr als 1,5 Millionen Lichtern geschmückt und aufwendig dekoriert, dazu gab es passende Musik. Besuchende konnten 30 eigene Themenwelten mit Installationen entdecken. In diesem Jahr sollen über 25 individuelle Lichtinstallationen scheinen.Der Christmas Garden hat internationale Pendants – unter anderem in Barcelona, Chorzów, London-Kenwood und -Windsor oder auch in Málaga. „Die Idee zu dem Projekt ist 2012 entstanden, als der Botanische Garten in London nach einer Möglichkeit suchte, auch in der Winterzeit Publikum in den Garten zu locken und diesen etwas zu bieten“, sagt Christian Diekmann, Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH. Tickets für den Christmas Garden gibt es für Erwachsene ab 19,50 Euro auf der Website, an der Abendkasse oder telefonisch über die Tickethotline unter der 040/23 72 40 030. Für Kinder bis einschließlich fünf Jahren ist der Eintritt frei.