AWO-Affäre: Erneute Wohnungsdurchsuchungen

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat am Dienstagmorgen Privaträume von fünf ehemaligen AWO-Mitarbeitenden durchsucht. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die AWO-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden.

Im Zusammenhang mit der AWO-Affäre hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen die Wohnungen von fünf Beschuldigten durchsucht. Ziel der Durchsuchungen in Wiesbaden, Walluf und Schöneck sei gewesen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft richterlich angeordneten Vermögenswerte in Höhe von 2,2 Millionen Euro zu sichern. An den Aktionen waren laut Staatsanwaltschaft 20 Beamt:innen der Frankfurter Polizei, drei Staatsanwält:innen und drei Gerichtsvollzieher:innen beteiligt.



Den fünf Beschuldigten wird vorgeworfen, seit mindestens 2015 unrechtmäßig umfangreiche Zahlungen erhalten zu haben. Dabei soll es sich unter anderem um Dienstwagenpauschalen, Bonuszahlungen, steuerfreie Aufwandsentschädigungen sowie Ehrenamtspauschalen und fingierte Gehaltszahlungen gehandelt haben. Die Beschuldigten sollen zudem in zahlreichen Fällen ohne Rechtsgrund Bargeld für angebliche Darlehen, Gehälter und Dienstreisen sowie Auslagen für private Bewirtungen oder Festivitäten aus der Hauptkasse der AWO erhalten haben.



Hintergrund für die Durchsuchungen war laut Staatsanwaltschaft, dass bei einer Wohnungsdurchsuchung Anfang August bei einem der Beschuldigten eine Vielzahl an hochwertigen Kommunikations- und Unterhaltungsgegenständen festgestellt worden waren, die unrechtmäßig von der AWO bezahlt worden sein sollen.