Nach Video auf Twitter: Polizei will Einsatz prüfen

Ein Video einer Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstrierenden nahe der Paulskirche am Montagabend sorgt für heftige Kritik in den sozialen Medien. Darauf zu sehen ist unter anderem, wie ein Beamter in die Menge tritt. Die Polizei will den Vorfall nun prüfen.

Ein Video von einer Demonstration am Montagabend sorgt derzeit für Diskussion in den sozialen Medien. In dem 20 Sekunden langen Video ist zu sehen, wie Demonstrierende, die ein Transparent und teilweise bengalische Feuer tragen, sich mehreren Polizeikräften nähern; die Beamt:innen fordern die Menge zum Stehenbleiben auf. Danach versucht die Polizei die Menge zurückzudrängen. Dabei sieht man deutlich, wie einer der Beamten in die Menge tritt. Auf Twitter werfen nun viele Nutzer:innen den Einsatzkräften Polizeigewalt vor.



Die Polizei hat sich am Dienstag zu dem Vorfall geäußert. Der Vorfall habe sich gegen 22 Uhr auf der Berliner Straße ereignet. Dabei soll es „zum massiven Abbrennen von Rauchtöpfen und bengalischem Feuer sowie Böllerwürfen gegen die Ordnungshüter“ gekommen seien. Laut Polizei soll die Einsatzbekleidung eines Beamten durch einen Wurf mit Pyrotechnik beschädigt worden seien. „Daraufhin wurden polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, die

kommunikativ begleitet wurden“, teilte die Behörde weiter mit. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Verschiedene Videosequenzen, die den Vorfall zeigen, sollen nun „im Rahmen der bereits laufenden Einsatznachbereitung" überprüft werden.



Anlass der Demonstration war der Tod des 19-jährigen Qosay K., der bei seiner Festnahme in der Gewahrsamszelle der Polizei Delmenhorst verstarb.