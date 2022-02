Gymnasium Süd soll nach Trude Simonsohn benannt werden

Zwei Jahre nach dem Attentat

Frankfurt gedenkt der Opfer von Hanau

Am 19. Februar jährt sich das Attentat von Hanau zum zweiten Mal. Auch in Frankfurt sollen mehrere Gedenkveranstaltungen an die neun Opfer erinnern. Unterdessen fordern Angehörige weiterhin eine lückenlose Aufklärung der rassistisch motivierten Tat.

Text: sfk / Foto: Imago/Michael Matthey