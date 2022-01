Verteidigung legt Revision ein

Vergangenen Donnerstag wurde Maurice P. im Prozess um die Amokfahrt in Volkmarsen an Rosenmontag 2020 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Auch die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Nun hat die Verteidigung Revision gegen das Urteil eingelegt.

Vergangene Woche wurde das Urteil im Prozess um die Amokfahrt von Volkmarsen gefällt, nun hat die Verteidigung des verurteilten 31-Jährigen Revision eingelegt. Auf Anfrage des JOURNAL FRANKFURT bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Kassel, dass sowohl die Verteidigerin des Angeklagten als auch sein Verteidiger schriftlich Revision gegen das Urteil eingelegt hätten. Die Schriftsätze seien jeweils am 17. Dezember beim Landgericht eingegangen. Nun wird das Urteil auf mögliche Rechtsfehler durch eine höhere Instanz geprüft.Der Angeklagte Maurice P. ist am 16. Dezember vom Landgericht Kassel zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem es das Gericht als erwiesen ansah, dass P. am 24. Februar 2020 vorsätzlich mit einem Mercedes in einen Karnevalsumzug in Volkmarsen fuhr. Dabei soll er sein Fahrzeug ungebremst und bewusst mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 Stundenkilometern in die Zuschauermenge des Rosenmontagszuges gelenkt haben, um Menschen zu töten. Die Tat soll er im Vorfeld auch geplant haben.Zudem hatte das Gericht die besondere Schwere der Schuld festgestellt und die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten. Insgesamt wurde der 31-Jährige wegen versuchten Mordes in 89 Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung in 88 Fällen schuldig gesprochen. Bei der Amokfahrt 2020 wurden 150 Besucherinnen und Besucher des Rosenmontagsumzuges, darunter auch mehr als 20 Kinder, teils lebensgefährlich verletzt.