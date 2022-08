7000 Fans feiern „Siegerinnen der Herzen“

Tausende Fans empfingen die Vize-Europameisterinnen der deutschen Frauennationalmannschaft am Montagnachmittag am Römer. Gerechnet hatte das Team mit einem solchen Empfang nicht. Die große Begeisterung für die EM-Spielerinnen weckt Hoffnungen für den Frauenfußball.

Sie wären zwar lieber Europameisterinnen als Siegerinnen der Herzen geworden, so Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, aber vom Empfang im und vor dem Römer war die deutsche Frauennationalmannschaft am Montagnachmittag dennoch begeistert. Rund 7000 Fans jubelten den Spielerinnen vom Römerberg aus zu – damit hatten die wenigsten von ihnen gerechnet.Unter Applaus und Jubel zog die Trainerin gefolgt von ihrer Mannschaft zunächst in den Kaisersaal des Römers ein. Während einige Spielerinnen lachten, fiel anderen das Lächeln trotz Silbermedaille um den Hals zunächst noch sichtlich schwer. Die Mannschaft habe den Fans während der EM sowohl wunderbaren Fußball als auch viel Glück und Freude beschert, sagte Sportdezernent Mike Josef (SPD) in seiner kurzen Ansprache. „Danke dafür, dass ihr in den letzten dreieinhalb Wochen viele Werte des Fußballs – Kampfgeist, Teamgeist, Freude und Spaß – wiederbelebt habt“, so Josef in Richtung des Teams. Immer wieder war die Mannschaft während des Turniers für ihre Einstellung und ihr Auftreten auf und neben dem Platz gelobt worden. „Tragt die Werte, die wir vorgelebt haben, in unsere Gesellschaft. Dann wären wir ein Stück weit besser“, appellierte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg an die Gäste im Kaisersaal.Trotz des verlorenen Finales gegen England erhoffen sich Mannschaft, Trainerin und DFB von der EM einen Aufschwung für den Frauenfußball. Fast 18 Millionen Menschen in Deutschland hatten das Finalspiel am Sonntag im Fernsehen geschaut. „Wir haben den Anfang geschaffen für etwas ganz Großes“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die Sichtbarkeit, die vor dem Turnier immer verlangt worden sei, sei nun da. „Mehr als das, was wir draußen und hier im Saal erleben, geht eigentlich gar nicht.“© Stadt Frankfurt/Stefan MaurerVor dem Römer hatten viele Fans bereits seit Stunden auf die Vize-Europameisterinnen gewartet. Der Blick auf das Fahnenmeer entlockte nicht nur Lina Magull ein „Wow“ und die ein oder andere Freudenträne. Tausende Fans jubelten minutenlang, als die Spielerinnen gegen 16.25 Uhr gemeinsam mit FFH-Moderator Daniel Fischer den Balkon betraten. Sichtlich gerührt bedankten sich die Spielerinnen bei ihren Fans. Selbstverständlich durfte auch die inoffizielle Hymne der Mannschaft nicht fehlen: Unter dem Jubel der Menge tanzten die Spielerinnen ausgelassen zu dem 90er-Jahre-Klassiker „Cotton Eye Joe“. Im Anschluss verewigten sich die Spielerinnen noch in das Goldene Buch der Stadt Frankfurt.Im Sommer 2023 spielt das Team in Australien und Neuseeland um den WM-Titel. Eintracht-Präsident Peter Fischer war sich am Montagnachmittag sicher, dass es dann klappt: „Wir kommen zurück. Es gibt eine Weltmeisterschaft und da stehen wir. Und dann Engländer passt auf, was dann passiert.“ Damit die Begeisterung für die DFB-Spielerinnen bis dahin auch anhält, hat Trainerin Voss-Tecklenburg einen Wunsch an die Unterstützerinnen und Unterstützer vor dem Römer: „Tut mir alle einen Gefallen: Nehmt eure Freunde mit, geht in die Bundesligastadien, macht unsere Liga stark und seid auch dort unsere Fans.“